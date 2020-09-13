Ученые назвали главные причины зоонозов - инфекционных заболеваний, возбудители которых передаются человеку от животных (к ним относится и Covid-19). Это глобальное изменение климата, вырубка лесов, перенаселение, интенсификация сельского хозяйства и расширение дорог.

Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Environmental Science and Policy.

Зоонозов довольно много в последнее время: это птичий и свиной грипп, лихорадка Западного Нила, вирус Зика, ближневосточный респираторный синдром и лихорадка Рифт-Валли. Не менее 65% всех патогенов, обнаруженных после 1980 года, относится к зоонозным вирусным инфекциям. Причем 91% зоонозных инфекций передается человеку от диких животных.

Ученые из Университета Западной Англии описали взаимодействие между обществом и окружающей средой в контексте зоонозных инфекций. В качестве важнейших причин развития эпидемий они выделили перенаселение, рост площади городов, вырубку лесов, использование антибиотиков в сельском хозяйстве, незаконную торговлю дикими животными, истощение пресноводных ресурсов и глобальное изменение климата.

Ученые отметили необходимость государственного и международного регулирования рынков, а также развития дорожных сетей: ведь именно эти объекты становятся местом прямых контактов людей и переносчиков инфекций. Кроме того, расширение площади дорог и сельскохозяйственных угодий приводит к деградации экосистем и уничтожению буферных зон, которые способны ограничить распространение инфекций.

Авторы также предостерегли о возможных проблемах, с которыми могут столкнуться политики при разработке международных соглашений: благосостояние тысяч жителей Азии и Африки зависит от торговли мясом диких животных, и запрет этой деятельности будет воспринят ими как культурный империализм, навязанный обществом с иными потребностями. Это может привести к появлению нелегальных рынков, международное регулирование которых станет невозможным. Особенно важной для борьбы с зоонозами станет зона тропических лесов - она играет значительную роль в поддержании биоразнообразия и регулировании климата и при этом систематически подвергается всем факторам развития эпидемий, перечисленным авторами.

Ученые отметили важность смягчения последствий изменения климата - ключевого фактора, усиливающего распространение зоонозных инфекций. Потепление приводит к увеличению продолжительности эпидемиологически опасных сезонов, росту потенциала переноса возбудителей насекомыми и лучшему выживанию патогенных микроорганизмов в окружающей среде.

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