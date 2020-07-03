Сотрудники американской биофармацевтической компании Gilead Sciences разработали и испытали антиретровирусный препарат нового класса. Молекула лекарства нарушает работу белка капсида (внешней оболочки) ВИЧ и препятствует размножению вируса.

Доклад о первой фазе испытаний опубликован в журнале Nature.

Современные антиретровирусные препараты спасают жизни многих людей с вирусом иммунодефицита человека. Однако вирус активно мутирует и может приобретать устойчивость к лекарствам. Пациентам, чей вирус резистентен к нескольким существующим классам антиретровирусных препаратов, трудно подобрать лечение. Поэтому важно создавать препараты новых классов.

Исследователи провели первую фазу клинических испытаний лекарства под названием GS-6207.

Сначала 32 здоровым добровольцам однократно вводили разные дозы препарата - от 30 до 450 миллиграмм, причем большую дозу вводили после того, как убеждались, что предыдущая не вызывала нежелательных реакций. Еще восьмерым вводили плацебо. Затем такие же дозы вводили 24 ВИЧ-положительным пациентам (еще восьми вводили плацебо).

GS-6207 оказался безопасным и хорошо переносимым. Самыми серьезными побочными эффектами были покраснение и боль в месте укола, которые проходили через несколько дней. Среднее время полужизни вещества в организме составило 38 дней, оно медленно и продолжительно проникало в кровь из места введения. При дозе более 100 миллиграммов концентрация препарата в крови была эффективной - подавляла размножение вируса на 95% - в течение 12 недель, а при дозе больше 300 миллиграмм - в течение 24 недель. В зависимости от дозы у ВИЧ-инфицированных пациентов логарифм числа вирусных частиц в плазме снизился в 1,35-2,2 раза за девять дней.

Авторы работы заключают, что GS-6207 является первым эффективным и безопасным препаратов против ВИЧ, остается в крови в течение длительного времени. После окончания клинических испытаний его можно будет использовать как для пациентов, которые принимали много препаратов и приобрели множественную лекарственную устойчивость, так и для профилактики людей из групп риска.

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