Российский актер Владимир Сынгаевский признался, что воровал деньги со счетов умерших людей.

Об этом сообщает ТАСС.

"Он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного расследования дела. Сынгаевский полностью признал вину в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, инкриминируемых ему и другим фигурантам дела. Он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного расследования дела", - заявил источник издания.

Он полностью признал свою вину в мошенничестве в крупных размерах. Отметим, накануне ег опоймали на присвоении квартир и денег со счетов умерших людей. Сынгаевский, как утверждает следствие, организовал банду, которая промышляла подобным образом.

Напомним, в Днепре псевдоволонтер собрал около полумиллиона гривен на лечение уже умершего ребенка. В 2018 году мужчина увидел объявление о сборе средств на лечение ребенка, который на то время уже умер. Он решил использовать документы и фото, которые подтверждали болезнь мальчика. Мужчина в соцсетях опубликовал уже свое объявление о сборе средств и добавил к нему выводы врачей, чеки об оплате за лекарства, фото ребенка и мамы. В объявлении мошенник указал свои реквизиты и просил максимальный репост.

Как сообщала "Страна", в Харькове 42-летней бывшей сотруднице одного из банков прокуратура объявила подозрении в хищении 200 тыс. грн умершей клиентки. Подозреваемая замещала руководителя филиала банка, в котором на тот момент работала. Женщине стало известно, что на одной из банковских карточек, которая принадлежит старенькой бабушке, накопилось около 200 тыс. грн. 84-летняя женщина открыла в банке 2 депозитных счета, после чего умерла.