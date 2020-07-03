Актер Сынгаевский признался, что воровал деньги со счетов умерших людей
Российский актер Владимир Сынгаевский признался, что воровал деньги со счетов умерших людей.
Об этом сообщает ТАСС.
"Он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного расследования дела. Сынгаевский полностью признал вину в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, инкриминируемых ему и другим фигурантам дела. Он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного расследования дела", - заявил источник издания.
Он полностью признал свою вину в мошенничестве в крупных размерах. Отметим, накануне ег опоймали на присвоении квартир и денег со счетов умерших людей. Сынгаевский, как утверждает следствие, организовал банду, которая промышляла подобным образом.
Напомним, в Днепре псевдоволонтер собрал около полумиллиона гривен на лечение уже умершего ребенка. В 2018 году мужчина увидел объявление о сборе средств на лечение ребенка, который на то время уже умер. Он решил использовать документы и фото, которые подтверждали болезнь мальчика. Мужчина в соцсетях опубликовал уже свое объявление о сборе средств и добавил к нему выводы врачей, чеки об оплате за лекарства, фото ребенка и мамы. В объявлении мошенник указал свои реквизиты и просил максимальный репост.
Как сообщала "Страна", в Харькове 42-летней бывшей сотруднице одного из банков прокуратура объявила подозрении в хищении 200 тыс. грн умершей клиентки. Подозреваемая замещала руководителя филиала банка, в котором на тот момент работала. Женщине стало известно, что на одной из банковских карточек, которая принадлежит старенькой бабушке, накопилось около 200 тыс. грн. 84-летняя женщина открыла в банке 2 депозитных счета, после чего умерла.