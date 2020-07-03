В четверг, 7 июля, на жилом массиве Радужный в Днепровском районе Киева произошло ДТП с участием иномарки. Водитель Toyota Camry, видимо, не справился с управлением, и на большой скорости влетел в другой автомобиль.

Видео инцидента опубликовало Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Авария произошла примерно в 18:10.

На кадрах видеорегистратора одного из участников движения видно, что Toyota Camry на довольно большой скорости мчится по крайнему правому ряду, затем пытается обойти авто впереди, но врезается в него. От пострадавшей машины отлетает бампер, она (а также машина с видеорегистратором) останавливается, а лихач продолжает бодро двигаться дальше.

О пострадавших в ДТП ничего не сообщается.

Ранее "Страна" писала о масштабном ДТП в Польше с автобусом, перевозившим украинцев.

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