Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по поводу кандидатуры нового главы НБУ взамен написавшего заявление на увольнение Якова Смолия.

В консультациях также участвовали премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его зам Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Стороны подробно обсудили состояние финансового сектора и возможное влияние на банковский рынок заявления Смолия об отставке.

Зеленский не раз отметил верность принципу независимости центрального банка и необходимость сохранения его институциональной способности.

"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - отметил Зеленский.

Кроме того, были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.

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