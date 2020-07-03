Ученые смогли ответить на издавна висящий в воздухе вопрос о том, почему же некоторые народности майя покинули свои города в эпоху расцвета цивилизации. Оказалось, причина этому - ухудшение качества питьевой воды.

Об этом сообщает Scientific Reports.

Исследователи из Университета Цинциннати во главе с Дэвидом Ленцем провели анализ почвы и прежних источников воды, которым пользовались местные индейцы города Тикаль в IX веке нашей эры и обнаружили аномально высокое содержание ртути, фосфатов и продуктов жизнедеятельности цианобактерий, которые приводят к цветению воды.

Концентрация ртути и фосфатов была в четыре раза выше нормы. Предполагается, что уровень фосфатов мог быть вызван органическими загрязнениями, которые вырабатывала знать акрополя. Объедки выбрасывали у порога кухни, а дождь смывал их в резервуары с водой.

Кроме того, в последние века жизни Тикаля уровень цианобактерий повысился из-за фосфатов, что привело к цветению воды и сделало ее токсичной.

Вместе с повсеместной засухой, это могло оказать решающее влияние на переселение народов в регионы, где еще оставалась чистая питьевая вода.

Напомним, в Гватемалу массово едут черные археологи, которых тут называют хуечерос, после того, как исследователи обнаружили необычную группу построек и сооружений индейцев Майя.

Как сообщала "Страна", на сайте Харьковского горсовета зарегистрирована электронная петиция с предложением установить памятник ученому Юрию Кнорозову, который впервые в мире расшифровал письменность майя.