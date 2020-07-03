По меньшей мере 50 членов Европейского парламента стали жертвами воров. Когда депутаты сидели на карантине вдали от Брюсселя, преступники украли из их кабинетов компьютеры, планшеты и другие вещи.

Об этом сообщает Politico.

Похоже, что практически все кражи со взломом произошли, пока здание стояло пустым из-за карантина. Судя по состоянию офисов, воры копались в бумагах и вскрывали сейфы в поисках ценных вещей.

Немецкий депутат Европарламента Нико Земсрот, у которого украли два ноутбука, заявил, что разочарован отсутствием реакции на кражи со стороны генерального директората по безопасности Европейского парламента.

"Это грандиозный скандал, и я не знаю, почему все молчат о нем", - удивился Земсрот.

По его словам, теперь депутаты оставляют в офисах записки типа: "Не берите, это мне мама подарила" или "Вежливо прошу вас не грабить меня".

Европарламентарии оставляют ворам записки

В марте председатель парламента Дэвид Сассоли ввел строгие меры, запрещающие доступ в здание посторонним посетителям, и призвал депутатов и персонал работать из своих стран. Здание парламента оставалось пустым до мая.

Одна из представительниц парламента заявила, что в апреле сотрудников проинформировали о кражах и было увеличено число агентов безопасности, патрулирующих офисы и доступ к зданию. Она добавила, что компетентные лица расследуют кражи в контакте с бельгийскими властями.

Ранее "Страна" рассказывала о вопиющем случае в Одессе, где полицейские во время обыска обокрали офис, где работали слепые.

Мы также описывали одну из карантинных мошеннических схем.