В Израиле хотят возобновить карантин. Фото: Фото: Pixabay

Власти Израиля решили вернуть некоторые карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. 

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"С нынешними темпами мы можем достичь десятка тысяч заражений. Мы не можем такого допустить", - заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Кнессет проголосует за возобновление карантина пятого июля. Если решение поддержат, в Израиле снова ограничат присутствие на молитвах до 20 человек, а также на культурных мероприятиях, в барах, ресторанах и клубах до 50 человек. Однако Нетаньяху отрицает возвращение к такому жесткому карантину, который был введен весной. 

Глава Минздрава страны Йоэль Эдельштейн вновь призвал носить маски, регулярно мыть и дезинфицировать руки, сохранять безопасную дистанцию и отметил, что все эти меры помогут гражданам сохранить экономику Израиля на нынешнем уровне. 

С начала недели случае тяжелого переноса коронавируса увеличились на 50%. Сейчас в Израиле известно о 8,6 тысячах заражений, 270 человек находятся на стационарном лечении. Более 50 граждан находятся в тяжелом состоянии, половина из них подключена к аппаратам ИВЛ. 

Напомним, в Израиле зарегистрировали рекордное число зараженных коронавирусом. Большая часть новых заражений зафиксирована в Иерусалиме. Столицу называют новым очагом распространения вируса. 

Как сообщала "Страна", тотальный 12-недельный карантин обойдется бюджету Израиля в $67 миллиардов. Это составляет 17,7% от ВВП страны.

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