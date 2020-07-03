Власти Израиля решили вернуть некоторые карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"С нынешними темпами мы можем достичь десятка тысяч заражений. Мы не можем такого допустить", - заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Кнессет проголосует за возобновление карантина пятого июля. Если решение поддержат, в Израиле снова ограничат присутствие на молитвах до 20 человек, а также на культурных мероприятиях, в барах, ресторанах и клубах до 50 человек. Однако Нетаньяху отрицает возвращение к такому жесткому карантину, который был введен весной.

Глава Минздрава страны Йоэль Эдельштейн вновь призвал носить маски, регулярно мыть и дезинфицировать руки, сохранять безопасную дистанцию и отметил, что все эти меры помогут гражданам сохранить экономику Израиля на нынешнем уровне.

С начала недели случае тяжелого переноса коронавируса увеличились на 50%. Сейчас в Израиле известно о 8,6 тысячах заражений, 270 человек находятся на стационарном лечении. Более 50 граждан находятся в тяжелом состоянии, половина из них подключена к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в Израиле зарегистрировали рекордное число зараженных коронавирусом. Большая часть новых заражений зафиксирована в Иерусалиме. Столицу называют новым очагом распространения вируса.

Как сообщала "Страна", тотальный 12-недельный карантин обойдется бюджету Израиля в $67 миллиардов. Это составляет 17,7% от ВВП страны.