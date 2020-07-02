С 1 июля в соответствии со статьей 7 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" увеличился размер прожиточного минимума - до 2118 гривен. Соответственно, вырос и размер социальной помощи, привязанной к этому показателю.

Как именно изменятся разные выплаты, объяснила в Facebook пресс-служба Верховной Рады.

С 1 июля прожиточный минимум составляет:

на одного человека в месяц - 2118 гривен (с 1 января был 2027 гривен);

для детей до 6 лет - 1859 гривен (был 1779 гривен);

для детей 6-18 лет - 2318 гривен (был 2218 гривен);

для трудоспособных лиц - 2197 гривен (был 2102 гривен);

для лиц, утративших трудоспособность, - 1712 гривны (был 1638 гривен).

После увеличения прожиточного минимума в Украине вырос размер минимальной пенсии. С 1 июля минимальная пенсия составляет 1712 гривен (на 74 гривны больше. чем раньше).

Кроме того, увеличилась надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 гривен, а с 1 июля - 17,12 гривен).

Также с 1 июля увеличился максимальный размер пособия по безработице - до 8788 гривен (4 прожиточных минимума).

Вырос минимальный размер алиментов для детей до 6 лет - не менее 929,50 гривен (был 889,50 гривен), а для детей 6-18 лет - не менее 1159,00 гривен (был 1109 гривен).

С 1 июля увеличилась помощь одиноким матерям:

для детей до 6 лет - 1859 гривен;

от 6 до 18 лет - 2318 гривен;

от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузе) - 2197 гривен.

1712 гривен составляет помощь лицам, которые ухаживают за больным ребенком. Эта помощь предоставляется в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Помощь малообеспеченным семьям с 1 июля выросла, увеличились и размеры прожиточных минимумов для начисления этого пособия:

для трудоспособных лиц - 549,25 гривен (было 525,50 гривен);

для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью - 1712 гривны (было 1638 гривен);

для детей до 6 лет - 2416,70 гривен (было 1512,15 гривен);

для детей 6-18 лет - 3013,40 гривен (было 1885,50 гривен);

для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) - 2856,10 гривен (было 1786,70 гривен).

На каждого ребенка из малообеспеченной семьи установлены следующие доплаты: на ребенка до 13 лет - 250 гривен, от 13 до 18 лет - 500 гривен.

Также увеличились выплаты для инвалидов с детства І группы: подгруппы А - 3516,48 гривен (было 3364,64 гривен), подгруппы Б - 2568 гривен (было 2457 гривен). Для инвалидов с детства II группы - 1712 гривен (было 1638 гривен) , III группы - 1712 гривен (было 1638 гривен).

Кроме того, выросла помощь малообеспеченному лицу, ухаживающему за человеком с инвалидностью I или II группы (с психическими расстройствами). С 1 июля максимальный размер этой помощи составит 2118 гривен (было 2027 гривен).

Ранее "Страна" рассказывала, что еще изменилось в Украине с 1 июля.

Мы также писали, что Кабмин утвердил график повышения минимальной зарплаты.