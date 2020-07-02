На улице Введенской, что в Подольском районе столицы, прорвало трубу с горячим водоснабжением. Под высоким давлением струя достигла соседней улицы.

Об этом сообщает группа "Киев оперативный" в Facebook.

"На Введенской трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", - указано в сообщении.

В Киеве на Подоле прорвало трубу с горячей водой. Видео: Facebook / Киев оперативный

Напомним, в Киеве на улице Владимирской, 52, прорвало трубопровод, вследствие чего просел асфальт.

Как сообщала "Страна", в Подольском районе Киева прорвало трубопровод, из-за чего дороги залило кипятком.