Представителя "Ассоциации налогоплательщиков Украины" задержали за вымогательство взятки от бизнесмена за закрытие уголовного дела.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 6 завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя одного из территориальных отделений Всеукраинской общественной организации "Ассоциация налогоплательщиков Украины" в мошенническом завладении денежными средствами путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу", - указано в сообщении.

Так, подозреваемый ввел своего знакомого бизнесмена в заблуждение, рассказав ему о связях в региональном управлении Государственной фискальной службы, и убедил его передать через него же 20 тысяч долларов в ГФС для вынесения нужного решения в уголовном деле.

Теперь вымогателю взяток грозит от пяти до 12 лет ограничения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, бывший народный депутат и лидер партии "Наши" Евгений Мураев получил повестку, и теперь обязан прибыть в Государственную фискальную службу на допрос по делу об отмывании средств.

Как сообщала "Страна", Государственное бюро расследований объяснило причину обысков в Фискальной службе. Чиновники ГФС не проводили таможенный контроль товаров крупного международного производителя табачной продукции Philip Morris.