По данным СМИ, в пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Одесскую область. Он там проведет несколько дней.

О программе Зеленского написало издание "Думская".

По информации "Думской", президенту должны показать вторую взлетно-посадочную полосу одесского аэропорта, строительство которой вышло на финишную прямую. Кроме того, Зеленский осмотрит новый пассажирский терминал воздушной гавани. Поэтому в четверг на летном поле аэропорта работники мыли бетонку и красили жухлую траву в зеленый цвет.

Источник издания в областной администрации сообщил, что президент также посетит ветряные электростанции в Овидиопольском районе, мост через Хаджибейский лиман на трассе Одесса-Киев, строящийся детский сад в Крыжановке и терминалы "Трансинвестсервиса" (ТИС) возле Южного.

5 июля он будет принимать военно-морской парад в честь дня ВМСУ. Парад проведут во второй раз за всю новейшую историю Одессы.

Также ожидается, что президент поучаствует в открытии паромной переправы через Дунай, посетит остров Змеиный и анонсирует строительство нового моста через Днестровский лиман.

Как писала "Страна", в конце июня президент посетил пострадавшее от наводнений Прикарпатье.

Вслед за этим он навестил Херсон.