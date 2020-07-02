2 июля отмечается Всемирный день НЛО. Дата выбрана не случайно: 2 июля 1947 года, как убеждены верующие в существование инопланетного разума, неподалеку от американского городка Розуэлл (штат Нью-Мексико) потерпел крушение космический корабль внеземного происхождения.

"Страна" рассказывает, что известно об этом событии.

Свидетельства якобы очевидца

Вся мировая шумиха началась с заявления владельца ранчо "Фостер Плейс" фермера Мака Брейзэла о том, что ночью во время грозы он услышал сильный раскат и увидел вспышку света, а его дом задрожал. Утром 3 июля он выехал к загону и обнаружил пропажу овец. Во время поисков овец мужчина якобы наткнулся на пустырь, засыпанный чем-то блестящим. Вернув скот в загон, он внимательнее пригляделся к блестящим предметам, которые оказались кусками непонятного материала, схожего с фольгой (он мялся и сгибался, а затем принимал прежнюю форму), легких брусков, которые не горели и не резались ножом, шнура и предметов с красными узорами. Эти узоры дочь фермера сравнивала с цифрами, сын - с древнеиндейским письмом, а сосед - с китайскими иероглифами.

Всем этим добром Брейзел нагрузил джип и привез к дому. Друзья посоветовали ему обратиться к местному шерифу. 6 июля фермер добрался до шерифа на авиабазу Розуэлл. Там он успел рассказать о находке на частной радиостанции, после чего был задержан военными.

Через несколько дней по окрестностям поползли слухи, оживились репортеры.

Что сказали военные и написала пресса

8 июля 1947 года командование армейской воздушной авиабазы Розуэлл выступило с заявлением, в котором говорилось, что разведотдел 509 авиаполка бомбардировщиков восьмой воздушной армии США при содействии местного фермера и окружного шерифа обнаружил "летающий диск". Диск был доставлен на авиабазу, где подвергся предварительному осмотру.

В тот же день агент ФБР составил рапорт, в котором сообщал своему начальству о том, что в пустыне нашли два объекта: аэростат диаметром около 6 метров и прикрепленный к нему диск шестиугольной формы, похожий на противорадиолокационный отражатель. Первоначально агент написал, что думает, что объект похож на метеозонд, однако после консультации со специалистами авиабазы он в этом уже не был не уверен. Объект был направлен на базу ВВС Wright Field, где военные специалисты авиабазы установили, что он являлся радиолокационным аэростатом.

Тогда же, 8 июля, появились газетные публикации в газетах Розуэлла, в которых говорилось: на ранчо вблизи Розуэлла захвачена летающая тарелка. Статьи были написаны на основании пресс-релиза, составленного офицером по связям с общественностью авиабазы.

Более поздний рассказ

В 1950-е годы бывший инженер Федеральной службы мелиорации Грейди Барнетт якобы по большому секрету рассказывал друзьям по фамилии Молтес, что видел утром 3 июля 1947 года .

"Я случайно проезжал по тем местам, когда огни моей машины отразились от какого-то большого металлического предмета. Это был дискообразный объект метров 7-8 в диаметре. Пока глазел на него, подошли другие люди. Стали осматривать мертвые тела, которые лежали на земле. Машина была расколота взрывом или ударом. Я подошёл очень близко к телам, чтобы посмотреть на них. Их головы были круглые, глаза небольшие, они не имели волос. Тела по нашим стандартам довольно малы, но их головы по отношению к телу большие. Одежда казалась цельнокроеной, серого цвета, без ремней и пуговиц. Они, казалось, все были мужчинами. Пока мы рассматривали тела, офицер спросил, кто мы такие, заявил, что всё это является собственностью армии, и уехал. Затем прибыли другие военные и, оцепив место, приказали нам покинуть его и никому ничего не говорить", - рассказал Барнетт.

Рядом якобы присутствовали археологи то ли из Мичигана, то ли из Пенсильвании.

Виедоролик со вскрытием инопланетянина

В 1995 году английский кинопродюсер Рэй Сантилли обнародовал сенсационное видео 1947 года, на котором якобы запечатлено вскрытие мертвого пришельца, разбившегося в Розуэлле. Каналы заплатили Сантилли за право показа ролика миллионы долларов.

На черно-белых кадрах два человека в белых скафандрах исследуют лежащее на столе тело инопланетянина - человекообразного гуманоида невысокого роста и хрупкого телосложения. У него большие темные глаза, отсутствуют нос, уши, волосы, на руках и ногах по 6 пальцев. Рядом с двумя патологоанатомами в белых скафандрах стоит человек в темном плаще с военной выправкой.

Люди в скафандрах вскрывали тело гуманоида и извлекали внутренние органы.

Патологоанатомы сразу заявили, что видеоролик - фейк, поскольку в подобных случаях столкновения с неизвестным организмом каждую систему органов и тканей должен извлекать и детально изучать узкий специалист: глаза - офтальмолог, мозг - нейрохирург, кожу - дерматолог и так далее. В фильме же орудуют два универсальных специалиста, которые вместо того, чтобы в течение многих дней осторожно разбирать тело, делать тонкий микроскопический и биохимический анализы, укладываются в 2,5 часа, что видно по часам на стене.

4 апреля 2006 года Сантилли вынужден был признать, что его кадры - это подделка.

Основные версии, что же произошло 2 июля 1947 года

Согласно нынешней официальной позиции ВВС США, обнаруженный в середине прошлого века объект был метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы "Mogul".

В советской печати высказывалась мысль, что в Розуэлле разбилась ракета, построенная на основе "Фау-2" и запущенная с полигона Уайт-Сэндс (Нью-Мексико), а очевидцы видели трупы макак-резусов, находившихся в головном отсеке ракеты.

Ну а в среде любителей сверхъестественного и конспирологии до сих пор популярна версия, согласно которой в Розуэлле разбился внеземной корабль, а его пилот был инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило. Это событие стало одним из самых известных элементов американской поп-культуры. Благодаря ему название города Розуэлл теперь прочно ассоциируется с НЛО.

Как писала "Страна", в июне президент США Дональд Трамп сообщил, что подумает над тем, чтобы рассекретить документы о Розуэлльском инциденте.

Мы также публиковали обнародованное Пентагоном видео с якобы летящим НЛО.