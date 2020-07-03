В ночь с 1 на 2 июля в курортной Кирилловке Запорожской области произошло массовое отравление на базе отдыха. Большинство пострадавших - дети. У многих из них повысилась температура, началась рвота и диарея.

В первое время подозревали даже коронавирус, но к вечеру власти сообщили, что дело в окрошке.

Собрали подробности происшествия на берегу Азовского моря, а также, как обстоят с детским отдыхом на карантине, который переходит в подполье.

Что произошло на косе

На базе отдыха "Днепровские зори" на косе Пересыпь в Кирилловке прошлой ночью машины скорой помощи вовсю вывозили отдыхающих. У некоторых температура подскочила до 39, все жаловались на рвоту и диарею.

В основном пострадали дети - воспитанники днепровского клуба дзюдо "Спарта". Они приехали с тренерами на базу 1 июля на 10-дневные сборы.

Скорые на базе отдыха. Фото: Голос

До самой ночи они купались в море и бассейне, обедали и ужинали в столовой, перекусывали в кафе. Как рассказали дети, многие из тех, кто заболел, вечером заказывали пиццу.

Первых больных доставили в Акимовскую райбольницу. Позже отдыхающие и из других корпусов стали жаловаться на похожие симптомы. Всего в больницу увезли 13 отдыхающих: 8 детей и 5 взрослых. Они находятся на стационарном лечении.

Медики не исключили, что это могут быть симптомы коронавируса. У тех, у кого была высокая температура, взяли посев на Covid-19. Подтверждение диагноза означало бы закрытие курорта. В свою очередь в поселковом совете подчеркивали, что с начала эпидемии в Кирилловке не зафиксировали ни одного случая заболевания.

Не коронавирус, а окрошка

Ближе к вечеру свет на предварительные причины отравления пролили в Запорожской ОГА во время заседания региональной комиссии по чрезвычайным происшествиям. По данным Запорожского областного лабораторного центра МОЗ, самочувствие у отдыхающих в Кирилловке ухудшилось из-за кишечного отравления, а виной всему окрошка.

“Окрошка - это блюдо без термической обработки продуктов, которое по санитарным нормам нельзя давать детям. Продолжается внеплановая проверка этого заведения оздоровления, возбуждено уголовное дело”, - заявил директор лабораторного центра Александр Мащак.

Также выяснилось, что база отдыха в этом году открылась незаконно - без разрешительных документов. Теперь местные власти пообещали устроить проверки на всех базах отдыха Азовского побережья.

Подпольные лагеря на карантине

После проверки базы в Запорожской ОГА напомнили, что в этом году в связи с карантином до сих пор не разрешили открыть детские лагеря отдыха.

"Во время отдыха в этих оздоровительных лагерях возможны вспышки Covid-19", - заявлял министр здравоохранения Максим Степанов. В итоге пока лагеря официально не откроются, как минимум до 31 июля.

В тоже время в реальности лагеря начали массово работать. Для этого придумывают разные способы обхода запрета: самый ходовой вариант - это сборы спортивных секций.

В итоге сложилась ситуация, когда своим запретом Минздрав только сделал детский отдых нелегальным - соответственно нет и проверок, поскольку официально нет никаких лагерей.

По информации "Страны", похожим образом работают десятки турбаз, на которых размещают детей практически в полуподпольном режиме. А по факту - просто договариваясь с местными властями.