Тестирование на коронавирус, финансирование больниц и открытие больниц второй волны. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко выступил на ежедневном брифинге Минздрава.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Минздрав проводит активную работу по расширению в стране сети лабораторных центров. Если на конец марта в стране было 28 лабораторий, осуществляющих тестирование больных COVID-19 методом ПЦР, то на сегодня их 73. Также в начале этой недели 175 лабораторий начали тестирование методом ИФА. Таких исследований уже проведено 228 тысяч. Лабораторные центры Минздрава заключили контракты на поставку 23 приборов для амплификации на сумму более 16 млн грн, 10 станций автоматического выделения РНК на сумму 8 млн грн, тест-систем - на 27 млн ​​грн, реагентов для выделения РНК - на 14 млн грн, наборов для отбора образцов биологического материала - на 25 млн грн. Это позволит ускорить тестирование и уменьшить нагрузку на работников лабораторий", - указано в сообщении.

На доплаты сотрудникам лабораторий, которые работают в очагах распространения коронавируса, выделили 95 миллионов гривен. Кроме того, в украинских больницах установили 1 118 аппаратов ИВЛ, 1 742 мониторов пациентов, 917 окисгенераторов, 172 передвижных рентген-аппаратов, 106 анализаторов газового состава. В расположении Минздрава находится 23 535 свободных мест в больницах для больных коронавирусом, из них занято только 16%. В отделениях интенсивной терапии выделено 1 919 коек, из которых занято больными 419 (22%). На сегодня к аппаратам ИВЛ подключено 94 пациента, то есть, из 2400 аппаратов ИВЛ используется 3,7%.

Также есть еще 10 449 коек для второй волны, из них 946 - в отделениях интенсивной терапии. В больницах второй волны уже находится 542 пациентов, из них 64 в реанимационных отделениях. Ляшко упомяну и о многотысячном запасе средств индивидуальной защиты для врачей.

В среднем количество врачей среди больных коронавирусом за неделю уменьшилось на 20%. Сейчас обсуждается вопрос об инвестировании в инфекционные отделения больниц для комплексного построения системы инфекционного контроля.

Минздрав продолжает инструктировать Министерство образования и науки о противоэпидемических нормах во время прохождения следующих этапов Внешнего независимого оценивания. То же касается проведения тестов во время аномальной жары.

Кроме того, Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации, чтобы не допустить распространения столбняка и дифтерии. Так, взрослым необходимо возобновлять прививки каждые 10 лет.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 2 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 45 887 человек. Днем ранее, 1 июля, зараженных Covid-19 было 44 998 человек. За сутки болезнь подтвердилась еще у 889 граждан.

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