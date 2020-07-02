В Одессе задержали подполковника СБУ, который угрожал предпринимателю и его близким из-за дела, в котором потерпевший может быть связан со смертью народного депутата Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которой требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс. долларов США за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками", - указано в сообщении.

Подполковнику СБУ уже сообщили о подозрении, по месту жительства всех фигурантов в Одесской области провели обыски и нашли несколько предметов, похожих на оружие и боеприпасы, как возможное орудие преступления. Сейчас устанавливаются другие возможные причастные к преступлению.

Напомним, 23 мая тело мертвого нардепа Валерия Давиденко от партии "Европейская солидарность" было найдено в туалете его собственного офиса.

Как сообщала "Страна", появилось фото убитого в офисе партии "Европейская солидарность" народного депутата Валерия Давыденко. На фото мертвый Давиденко сидит на кресле в туалете, под ним лужа крови, которая капает из его головы.