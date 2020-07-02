В Ровно прокурор обещал закрыть уголовные дела за два дешевых ноутбука. Фото
Правоохранители Ровенской области поймали на коррупции одного из заместителей начальника отдела прокуратуры региона. Он обещал закрыть уголовные дела за два ноутбука.
Об этом сообщает прес-служба Национальной полиции.
За 1500 долларов США чиновник обещал решить вопрос о закрытии уголовных производств. При этом неправомерную выгоду он хотел получить в виде двух ноутбуков. При задержании ноутбуки изъяли.
Решается вопрос о задержании прокурора в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Фото: Национальная полиция
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