Правоохранители Ровенской области поймали на коррупции одного из заместителей начальника отдела прокуратуры региона. Он обещал закрыть уголовные дела за два ноутбука.

Об этом сообщает прес-служба Национальной полиции.

За 1500 долларов США чиновник обещал решить вопрос о закрытии уголовных производств. При этом неправомерную выгоду он хотел получить в виде двух ноутбуков. При задержании ноутбуки изъяли.

Решается вопрос о задержании прокурора в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: Национальная полиция

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