Украинцам рассказали, как выйти из самоизоляции после излечения от коронавируса. Шаги описаны после сдачи отрицательного теста на Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Для начала лаборатория, которая проводила тест на коронавирус, по требованию пациента, пересылает результаты ПЦР-тестирования в Центр общественного здоровья. Затем ЦОЗ соберет данные в единую электронную систему и обеспечит доступ к системе Министерству цифровой трансформации Украины.

После чего Минцифры внесет информацию о снятии контроля в приложение "Дия" и пациент сможет снова свободно перемещаться по улицам.

"По вопросам снятия контроля в сервисе "Действуй дома" обращайтесь в Министерство цифровой трансформации, убедившись, что лаборатория по Вашему требованию направила результат негативного ПЦР в Центр общественного здоровья Украины. Алгоритм утвержден Распоряжением министра здравоохранения Максима Степанова от 30 июня №41", - указано в сообщении.

Напомним, нардеп Александр Дубинский обвинил портал "Дія" в сливе персональных данных. Он написал в Facebook пост о том, что один из чат-ботов Телеграма предложил ему купить свои данные.

Как сообщала "Страна", все люди, которые прибывают в Украину, должны или пройти обсервацию или самоизоляцию с использованием приложения "Дий вдома".