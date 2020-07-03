Запад "слил" Смолия. Кто на смену?

Украина вчера переваривала заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке. К концу дня стало понятно, что отставка состоится и Рада его уволит, скорее всего, уже сегодня.

Гривна по отношению к доллару на межбанке вчера потеряла 40 копеек. И это возможно, еще не предел. Тем более, что заявлением о своей отставки Смолий фактически сорвал размещение евробондов Украины на сумму в 1,75 млрд долларов.

С другой стороны, относительно спокойно воспринял ситуацию Запад. Довольно тревожное заявление сделали только послы стран "Большой семерки", озаботившись судьбой реформ. Но МВФ сделал в общем-то нейтральное заявление, сказав, что готов работать с новым руководство НБУ и напомнив о необходимости соблюдать его независимость. По большому счету, Западу не важна личность человека, который занимает пост, а то, чтоб он четко проводил прежнюю политику, согласовывая все нюансы с МВФ.

Единственным, кто жестко вступился за пока еще главу НБУ, оказались во-первых разного рода "соросята". А во-вторых, Петр Порошенко. И это заставило вспомнить о прошлогодних слухах, что все волны укрепления гривны даже при президенте Зеленском согласовывались с волнами вывода иностранной валюты за границу представителями прошлой власти во главе с Петром Алексеевичем. А если это так, то желание нынешнего гаранта избавиться от сообщника своего предшественника вполне объяснимо.

Не исключено, что это произойдет уже сегодня. Поскольку Зеленский решился на увольнение Смолия, 226 голосов за отставку найдутся. А потому сейчас уже главный вопрос о том, кто станет новым главой Нацбанка. Точнее, даже вопрос не в том, кто, а в том, на кого он будет ориентироваться: на президента или на Запад. Поскольку сейчас вокруг этого поста развернется большая игра.

Казино возвращаются: куда спешит Рада?

Тем временем сегодня в парламенте ожидается завершение другой большой игры – принятие закона об игорном бизнесе, которое будет означать его легализацию после 11-летнего запрета. Законопроект усиленными темпами рассматривали вчера, но не успели завершить, поэтому на сегодня назначили внеочередную сессию. Это означает, что вероятность принятия закона на данный момент стопроцентна.

А еще это означает, что у кого-то в руководстве страны или парламента есть в данном вопросе личный интерес. То ли в виде интереса к самому бизнесу, то ли в виде обещаний, данных за определенную сумму.

Впрочем, ни для кого не секрет, что упомянутый законопроект – лоббистский. Причем написан он таким образом, чтобы дать возможность легализоваться уже существующему игорному бизнесу, который сохранит контроль над рынком - только теперь уже официально.

Все это выглядит не слишком красиво, однако объективно для страны принятие этого закона выгодно. Ведь все 11 лет игорный бизнес существовал, только подпольно и под другими вывесками. Соответственно, он давал прибыль лишь собственникам и силовым структурам, которые собирали дань за возможность и дальше вести этот подпольный бизнес. Выйдя из тени, он станет платить хоть какие-то деньги государству. Не стоит ожидать, что бюджет озолотится, но все равно лучше, чем ничего.

Как бюджет июня выполнили на 110%?

Хотя закон об игорном бизнесе еще не внес свою лепту в бюджет, власть уже на второй день июля оперативно отчиталась о том, что перевыполнила бюджетный план за июнь. Согласно предварительным данным, выполнение госбюджета за этот месяц составило 110%.

На фоне провалов всех предыдущих пяти месяцев такой результат выглядит сенсацией. Впрочем, если разложить рекорд по полочкам, то он оказывается "рекордом" в кавычках.

Налоговая и таможня перевыполнили месячный план. Но – речь идет о плане, который им установили в результате апрельского секвестра бюджета. Если же говорить о показателях, которые закладывались в конце прошлого года, то обе фискальные структуры остаются в глубоком дефиците.

Однако главное даже не в этом. Почти две трети доходов бюджета в июне – это годовая прибыль, которую перечислили две крупнейших государственных компании – "Нафтогаз" и "Приватбанк". Если бы они на пару ежемесячно перечисляли 64 млрд гривен, как в июне, то с бюджетом у нас действительно все было бы неплохо. Но это единственный их взнос с начала года, и до конца года от них тоже больше ничего не будет.

Так что мысленно порадуемся тому, что в бюджет пришло больше ста миллиардов (как-никак, это и зарплаты бюджетникам, и пенсии, и соцпомощь), но в оценке работы правительства будем ориентироваться на результат всех шести месяцев. А также на то, что увидим по итогам июля.

Зачем "Нацкорпус" требует запретить "ватные партии"

Из чисто политических событий вчера состоялось только одно – марш "Против капитуляции", который устроил в столице "Нацкорпус". Свою борьбу против "капитуляции" они вчера изложили в виде требования к СБУ о запрете "ватных" партий – "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Партии Шария".

Поскольку речь шла о радикалах, от них вчера и ожидали радикальных действий. Но радикальными были только слова – в речи, которую произносили националисты заявляя, что "ватные партии" должны "сдохнуть".

Впрочем, само по себе это действие было сугубо сюрреалистичным. Нацкорпус не так давно объявил открытую "охоту" на активистов "Партии Шария", регулярно их избивает, атаковал офис "Оппоплатформы" в Киеве. То есть делать много разные действий, каждое из которых тянет не только на уголовное дело, но и на запрет партии "Национальный корпус".

Однако вместо этого Нацкорпус требует запретить партии, которые становятся жертвами его нападений.

Ситуация получается перевернутой с ног на голову.

Конец "Республики Сиэтл"

Американский "Черный Майдан" вчера потерял свой главный символ – "Народную республику Сиэтл". В течение пары часов полиция зачистила "территорию свободы", продержавшуюся почти месяц, и взяла ее под контроль.

Те, кто ожидал увидеть на видео кадры жесткой зачистки (не так уж и редко случающейся в Штатах), были разочарованы: американские майдановцы слили свою "республику" без боя, ограничившись небольшими акциями сидячего протеста, которые были подавлены даже без применения силы.

Сравнение с украинским Майданом здесь не случайно: методы и мирного, и силового противостояния полиции уже были неоднократно отработаны в других странах, и если бы стоящие за нынешними протестами демократы захотели применить эти методы, "республика Сиэтл" вполне могла бы и сегодняшнее утро встретить независимой.

Но демократы этот протест слили, из чего можно сделать вывод, что для них "Черный Майдан" уже свою роль сыграл. Это, впрочем, видно из результатов соцопросов, согласно которым Джо Байден обходит Дональда Трампа более чем на 10%.

А поскольку цель достигнута, то "Республика Сиэтл" уже стала ненужной мэру Сиэтла – демократке Дженни Дуркан. Еще полтора месяца назад она "носила печеньки" протестующим, но осенью у нее тоже выборы. И пора наводить в городе порядок. Так что "Черный Майдан" был обречен. Тем более, что своего лидера у него так и не появилось.