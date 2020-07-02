Зеленский подписал указ о назначении 36 судей. Полный список
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении 36 судей. Назначения произошли по всей Украине.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно части пятой статьи 126, статьи 127 и частей первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю:
Назначить в местных общих судах на должности:
- судьи Калиновского районного суда Винницкой области Ставнийчук Светлану Владимировну;
- судьи Козятинского районного суда Винницкой области Кучерук Ирину Николаевну;
- судьи Чечельницкого районного суда Винницкой области Токарчук Людмилу Григорьевну;
- судьи Шаргородского районного суда Винницкой области Мельник Андрею Гавриловну;
- судьи Киверцовского районного суда Волынской области Силичи Юлию Леонидовну;
- судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Марчука Анатолия Васильевича;
- судьи Краматорского городского суда Донецкой области Романенко Каролину Сергеевну;
- судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области Хоцки Людмилу Николаевну;
- судьи Тячевского районного суда Закарпатской области Стецюк Мирославу Дмитриевну;
- судьи Куйбышевского районного суда Запорожской области Гляня Алексея Сергеевича;
- судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Яремин Марию Павловну;
- судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области Драч Дарью Сергеевну;
- судьи Жовковского районного суда Львовской области Олещук Марьяну Михайловна;
- судьи Червоноградского городского суда Львовской области Отчак Нелю Ярославовну;
- судьи Галицкого районного суда города Львова Кротову Ольгу Богдановну;
- судьи Сиховского районного суда города Львова Сабару Людмилу Викторовну;
- судьи Снигиревского районного суда Николаевской области Яворского Сергея Иосифовича;
- судьи Ширяевского районного суда Одесской области Тарасенко Максима Сергеевича;
- судьи Диканьского районного суда Полтавской области Петренко Людмилу Евгеньевну;
- судьи Ростовского районного суда Полтавской области Сытник Оксану Владимировну;
- судьи Карловского районного суда Полтавской области Черняеву Татьяна Михайловна;
- судьи Комсомольского городского суда Полтавской области Морозова Вячеслава Юрьевича;
- судьи Ровенского городского суда Ровенской области Левчука Олега Викторовича;
- судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области Потий Наталью Владимировну;
- судьи Сумского районного суда Сумской области Гончаренко Лесю Николаевну;
- судьи Заречного районного суда города Сумы Николаенко Оксану Алексеевну;
- судьи Теребовлянского районного суда Тернопольской области Мельник Анну Владимировну;
- судьи Каменского районного суда Черкасской области Николаенко Оксану Евгеньевну;
- судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области Сивухина Григория Сергеевича;
- судьи Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области Млсковченко Татьяну Васильевну;
- судьи Чигиринского районного суда Черкасской области Попельнюх Андрея Алексеевича;
- судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области Романова Елена Геннадиевна;
- судей Шполянского районного суда Черкасской области Сивоконь Сергея Сергеевича, Симоненко Елену Владимировну;
- судьи Вижницкого районного суда Черновицкой области Осокина Андрея Леонидовича;
- судьи Бахмачского районного суда Черниговской области Роздайбиду Елену Владимировну;
- судьи Ичнянского районного суда Черниговской области Вовченко Андрея Владимировича
Ранее "Страна" писала, что Кабмин уволил главу Госагентства лесных ресурсов Заблоцкого.
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