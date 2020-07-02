Врачи Минздрава рассказали, как распознать солнечный и тепловой удары, отличить их и чем можно помочь пострадавшему до приезда скорой помощи.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может быть опасным. Однако не менее опасным может быть пребывание в жарких помещениях. Солнечный удар - это патологическое состояние. Происходит нарушение работы головного мозга из-за длительного воздействия солнечных лучей на не покрытую шляпой голову. Тепловой удар - это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела. Тепловой удар диагностируют, наблюдая за симптомами и признаками у человека, после воздействия экстремальных температур", - указано в сообщении.

Солнечный удар является разновидностью теплового. Тепловой удар отличается от солнечного тем, что во время него перегревается все тело, а не только голова. Во время солнечного удара расширяются кровеносные сосуды мозга, что может вызвать поражение нервной системы. Солнечный удар провоцирует длительное пребывание на солнце. Тепловой - повышенная температура воздуха и чрезмерная влажность.

Чтобы избежать теплового удара, необходимо отказаться от физических нагрузок в жару, в зоне риска находятся дети, старики, спортсмены, и люди, работающие на открытой местности.

Основные признаки теплового и солнечного удара:

тепловые высыпания: скопление красных прыщиков или маленьких пузырьков;

мышечные спазмы в руках, ногах или животе;

кратковременная потеря сознания;

повышение температуры тела;

тошнота;

рвота;

усталость;

слабость,

головная боль;

головокружение;

отсутствие потливости, горячая, красная или румяна сухая кожа;

учащенный пульс;

затрудненное дыхание;

галлюцинации;

дезориентация.

"У каждого человека симптомы могут различаться, поэтому нужно быть внимательным и в любом случае позвонить в службу экстренной медицинской помощи (103) при подозрении на тепловой или солнечный удар", - добавили представители ведомства.

Напомним, в Одессе умерла бегунья Екатерина Катющева, которой стало плохо во время марафона. Спортсменке было всего 30 лет. Сначала ее хватил солнечный удар, после чего ночь она пролежала, ожидая помощи и получила переохлаждение. Когда женщину нашли медики, они пытались спасти ее от инсульта, но было уже поздно.

Как сообщала "Страна", во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирусную инфекцию можно подхватить независимо от погоды, даже если она солнечная и жаркая. Ведь вирус обосновывается в легких, куда солнечный свет не проникает.