Из обязательств перед МВФ со сроком исполнения до июля Украина выполнила только одно
Украина выполнила единственное из семи обязательств, названных в меморандуме с МВФ по новой программе stand by и срок исполнения которых истекал в июне. Это принятие Верховной Радой 19 июня закона №2284, упрощающего инвестиции и внедрение финансовых инструментов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно меморандуму, до конца июня планировались следующее.
- Отмена временного ограничения для зарплат госчиновников, замороженных до 47 тысяч грн на период карантина.
- Согласование акционером и утверждение Советом финансовой стабильности планов сокращения объемов просроченных кредитов (NPL) в государственных банках, включая возможность принятия решений по урегулированию NPL, которые могут привести к окончательным убыткам.
- Разработка надежных мер по улучшению возвращения активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц, в том числе путем использования административных механизмов.
- Проведение конкурсного отбора поставщика последней надежды (ПОИ) на рынке газа для населения.
- Принятие закона, создающего частичный гарантийный фонд для обеспечения финансовой поддержки малых фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий и упорядочивающего процедуру передачи земель и децентрализации управления землей.
- Принятие закона, передающего государственные земли в коммунальную собственность, перекладывающего функции контроля за землепользованием из кадастра на соответствующие органы и устанавливающего прозрачный процесс проведения электронных земельных аукционов.
Что касается второго пункта, то проведение Совета финстабильности планировалось на 30 июня, однако информация о том, состоялся ли он и каковые его результаты, отсутствует.
Кроме того, в июне планировалось провести конкурс по отбору ПОИ, чтобы с 1 июля отменить спецобязательства НАК "Нафтгаз Украины" на рынке газа для населения. Однако конкурс был объявлен лишь в конце месяца, а действие спецобязательств продлено до 1 августа.
Как писала "Страна", 9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
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