Украина выполнила единственное из семи обязательств, названных в меморандуме с МВФ по новой программе stand by и срок исполнения которых истекал в июне. Это принятие Верховной Радой 19 июня закона №2284, упрощающего инвестиции и внедрение финансовых инструментов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно меморандуму, до конца июня планировались следующее.

Отмена временного ограничения для зарплат госчиновников, замороженных до 47 тысяч грн на период карантина. Согласование акционером и утверждение Советом финансовой стабильности планов сокращения объемов просроченных кредитов (NPL) в государственных банках, включая возможность принятия решений по урегулированию NPL, которые могут привести к окончательным убыткам. Разработка надежных мер по улучшению возвращения активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц, в том числе путем использования административных механизмов. Проведение конкурсного отбора поставщика последней надежды (ПОИ) на рынке газа для населения. Принятие закона, создающего частичный гарантийный фонд для обеспечения финансовой поддержки малых фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий и упорядочивающего процедуру передачи земель и децентрализации управления землей. Принятие закона, передающего государственные земли в коммунальную собственность, перекладывающего функции контроля за землепользованием из кадастра на соответствующие органы и устанавливающего прозрачный процесс проведения электронных земельных аукционов.

Что касается второго пункта, то проведение Совета финстабильности планировалось на 30 июня, однако информация о том, состоялся ли он и каковые его результаты, отсутствует.

Кроме того, в июне планировалось провести конкурс по отбору ПОИ, чтобы с 1 июля отменить спецобязательства НАК "Нафтгаз Украины" на рынке газа для населения. Однако конкурс был объявлен лишь в конце месяца, а действие спецобязательств продлено до 1 августа.

Как писала "Страна", 9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

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