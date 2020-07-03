Полиция не расследует никаких дел, по которым бы Анатолий Шарий проходил в качестве подозреваемого или обвиняемого.

Об этом в ответ на запрос "Страны" сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Владимир Воронин.

Отметим, что против Шария Нацполицией в Украине расследовались три уголовных дела.

Первое было открыто в мае 2011 года по статье 296 (хулиганство). Оно касалось конфликта Шария в "Макдональдсе", во время которого журналист стрелял в своего оппонента из травматического пистолета.

Шарий утверждал, что ссору затеял нанятый провокатор. По его словам, это была месть за материалы, разоблачающие крышевание милицией наркоточек в Киеве.

Вскоре журналист покинул Украину и получил убежище в Литве. И до сих пор проживает в одной из стран Евросоюза.

Как сообщается в ответе Владимира Воронина на запрос "Страны", в декабре 2019 года подозрение по этому делу было изменено на часть 2 статьи 125 УК - нанесение легких телесных повреждений, а затем уголовное производство закрыли на основании пункта 7, части 1 статьи 284 УПК (в связи с отказом потерпевшего от претензий).

"Данное решение не отменено", - уточняется в ответе полиции.

Второе уголовное дело было заведено в том же 2011 году - по части 2 статьи 383-й УК Украины (заведомо ложное сообщение о преступлении).

В июле 2011 года машину Шария обстреляли. Позже полиция заявила, что это была инсценировка и возбудило дело. Шарий отрицает, что это была инсценировка и называет дело сфабрикованным.

Как говорится в ответе полиции на запрос "Страны", дело было направлено в суд, который в сентябре 2019 года вернул дело на дополнительное расследование. 29 мая 2020 года уголовное производство было закрыто на основании пункта 2, части 1 статьи 284 УПК (в связи с отсутствием состава преступления).

Третье дело расследовалось Соломенским районным управлением полиции Киева по заявлению адвоката Марка Фейгина, который обвинил Шария в совращении малолетних (статья 156 УК). Сам Шарий называет эти обвинения враньем. "На данный момент уголовное производство закрыто", - сообщили "Стране" в полиции.

Напомним, на прошлой неделе нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец обнародовал ответ на свой запрос за подписью заместителя генпрокурора Симоненко, в котором сообщалось, что Шарий не проходит ни по одному делу в Украине как подозреваемый или обвиняемый.

Сам Шарий в ответ заявил, что "1 июня в 00:00 было возобновлено уголовное производство в отношение Шария А.А. по статье 383 ч 2. прокурор - Малый Евгений Игоревич".

То есть речь идет о втором деле против Шария, которое было закрыто 29 мая 2020 года.

На вопрос "Страны" о том, действительно ли возобновлено это дело и если да, то по какой причине и какой по нему у Шария процессуальный статус, в полиции не дали прямого ответа, лишь уточнив, что Шарий на данный момент не проходит ни по одному делу, которое расследует Нацполиция, в качестве подозреваемого или обвиняемого.

По данным источников "Страны" в Нацполиции, данное дело действительно было возобновлено. Но подозрение по нему не объявлено.

Также, как уже писала "Страна", со 2 июня Госфискальная служба расследует дело по статье 209 УК по факту возможных нарушений при финансировании "Партии Шария". На 3 июня Шарий вызван по этому делу на допрос в качестве свидетеля.

Как сообщили "Стране" источники в ГФС, касается этот вызов его заявлений о том, что первый номер в списке "Оппозиционного блока" на выборах в 2019 году Евгений Мураев предлагал Шарию два миллиона долларов США за то, чтобы он снялся с выборов в пользу "Оппоблока".

Также на допросе по этому делу уже побывал Евгений Мураев, однако отказался рассказывать подробности.