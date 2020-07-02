Три сервисные центры Министерства внутренних дел Украины, расположенные в Киеве, временно закрыли. Это связано с тем, что у сотрудников подтвердили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сервисные центры МВД №8045, №8049 (г.Киев, ул. Павла Усенко, 8), №8046 (Столичное шоссе, 104) закрыты из-за выявления заболевания COVID-19 у сотрудников", - говорится в сообщении.

Всех заболевших отправили на самоизоляцию под наблюдение врачей.

В МВД добавили, что граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.

Ранее "Страна" писала, что на планете установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки.

Также мы рассказывали, что в украинской армии за сутки коронавирусом заразились 9 военных.