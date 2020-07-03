Прокуратура согласовала подозрение лицу, который 22 июня избил руководителя ячейки "Партии Шария" в Житомире Сергея Никулина.

Об этом сообщили в Нацполиции в ответ на запрос "Страны".

"Пидозра" была согласована прокурором 25 июня по статье 125, часть 2 - "Умышленные легкие телесные повреждения". Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, минимальная - общественные работы.

Но пока подозрение еще не объявили.

"На сегодня предпринимаются меры, направленные на установление фактического местопребывания подозреваемого, вручение ему подозрения и избрания меры пресечения", - сообщил "Стране" замначальника Главного следственного управления Нацполиции Владимир Воронин.

В ответе полиции не упоминается имя подозреваемого, но известно, что активиста "Партии Шария" избивал Роман Боровик, служивший в "Азове" с позывным "Сатана". Он ворвался в житомирский офис "Партии Шария" 22 июня, напал на руководителя ячейки и начал его избивать, повалив на пол.

Напомним, в последние дни члены "Партии Шария" подвергаются нападениям радикалов. Так, вскоре после случая в Житомире был жестоко избит координатор партии в Харькове Никита Роженко.

Вчера толпа националистов напала на активиста партии в Виннице.