Полиция расследует причастность представителей "Национального корпуса" к избиению координатора "Партии Шария" Никиты Роженко в Харькове.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос "Страны".

Полиция расследует нападение на Никиту Роженко по статье 15, часть 2 УК ("Покушение на преступление") и пункта 12, части 1, статьи 115 УК ("Умышленное убийство по предварительному сговору и группой лиц").

"В данный момент рассматриваются несколько версий совершения преступления, в том числе и о причастности к нему членов политической партии Национальный корпус", - сообщил "Стране" замначальника Главного следственного управления Нацполиции Владимир Воронин.

Напомним, 25 июня Анатолий Шарий сообщил о том, что накануне ночью на координатора его партии напали неизвестные. Никиту жестоко избили.

В тот же день на митинге националистов лидер харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев заявил, что организация не причастна к избиению координатора "Партии Шария".

В тоже время, как пишет Анатолий Шарий, незадолго до нападения Роженко написал в полицию заявление об угрозах со стороны руководителей харьковского Национального корпуса.