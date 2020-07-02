В четверг в Польше на трассе возле города Богуславице (Силезское воеводство) столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В ДТП пострадали 16 пассажиров автобуса - граждан Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова директора департамента консульской службы украинского Министерства иностранных дел Сергея Погорельцева.

По словам дипломата, авария произошла в 13:49 по местному времени на автодороге №1. В автобусе находились около 40 граждан Украины. По предварительной информации Генерального консульства Украины в Кракове, 16 наших сограждан получили травмы разной степени тяжести.

Шесть человек были госпитализированы. Сейчас один из попавших в больницу находится в тяжелом состоянии.

Польское издание "Dziennik Polski", ссылаясь на пресс-секретаря городского управления полиции в Ченстохове Марту Качиньску, назвало предварительную причину ДТП: у автоцистерны, которая перевозила сыпучий материал, взорвалась шина. Цистерна врезалась в автобус, а затем в автомобиль с прицепом, перевозившим легковоспламеняющиеся вещества. Оба грузовика загорелись.

В автобусе на работу ехали граждане Украины, пишет "Dziennik Polski". По словам Качиньской, всего в ДТП пострадал 31 человек. Троих наиболее тяжело раненых эвакуировали вертолеты службы воздушной скорой помощи, еще семеро людей были доставлены в больницы в Ченстохове и Радомском. А 18 человек увезли в школу в Крушине, где с ними работали психологи, после чего их направили в больницу на обследование. По данным издания, в аварии получили травмы и раны 32 человека.

А пресс-центр польской полиции говорит о госпитализации десяти человек. Среди них водитель автобуса, который получил серьезные ранения.

Украинцы не в первый раз попадают в ДТП в Польше. В феврале "Страна" писала о том, что в Катовице пьяный украинец разбил восемь машин, пытаясь припарковаться.

Мы также рассказывали, что в Польше вылетел на обочину автобус на украинских номерах.