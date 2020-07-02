Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины, которого подозревают в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевского апелляционного суда, называя подозреваемого Ш. Речь идет о Валерии Шайтанове.

Пресс-служба отметила, что 2 июля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда изучила апелляционную жалобу, поданную защитой на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 10 июня 2020 года. Последним удовлетворялось ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и продлевалась в отношении Шайтанова мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 августа 2020 года включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление судьи Шевченковского райсуда оставили без изменений, а апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

В суде напомнили статьи, по которым подозревается Шайтанов: ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 и ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как писала "Страна", в середине апреля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что задержанный ранее контрразведкой СБУ Шайтанов готовил покушение на Арсена Авакова.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев.

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