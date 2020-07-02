В Киеве сняли ограничения на работу кинотеатров. Сегодня первый день после начала карантина, когда им разрешили работать.

В четверг, 2 июля, "Страна" проинспектировала киевские кинотеатры и узнала, как они раскарантинили свой бизнес.

Кинотеатр "Оскар" в ТЦ Smart Plaza, который расположен возле станции метро "Политехнический институт", уже начал свою работу. Гостей принимают в шести залах, а вот два VIP-зала не работают. Когда их откроют - неизвестно. Об этом "Стране" заявил менеджер кинотеатра.

"У входа в зал нужно пройти температурный скрининг и быть в маске. Посадка осуществляется через одно место, но если вы пришли вдвоём, то можете сесть рядом",- информирует менеджер Ольга.

По словам девушки, попкорн продают в закрытых упаковках, а напитки только в бутылках. На разлив напитков нет.

Людей в кинотеатре практически нет. На сеанс, который начинается в 12:00, забронировано всего три места, а вот на вечерний просмотр в 21:00 свободны все места.

Стоимость билета не изменилась – она такая же, как и до карантина. Утренние сеансы – 60 грн, обеденные – 90 грн, вечерние – 100 грн.

Сотрудники кинотеатра работают в перчатках, защитных масках и очках.

Кинотеатр "Баттерфляй Ультрамарин" в Соломенском районе Киева также открылся спустя 3,5 месяца карантина.

В кинотеатре – шесть залов. Наибольшие вмещают от 226 до 333 зрителей. Также есть два зала на 244 места каждый, и два зала, в которых по 134 кресла.

В этом кинотеатре такие же пост-карантинные правила, как и в предыдущем. У входа в зал все посетители должны пройти температурный скрининг и быть в маске.

Попкорн здесь продают только в закрытых упаковках. Напитки и вода исключительно бутилированные.

Менеджер кинотеатра говорит, что многие клиенты еще не знают про открытие кинотеатров. Именно с этим сотрудница связывает небольшое количество посетителей. Состоянием на 13:00 в первый день работы кинотеатр "Баттерфляй" посетило всего три человека.

"Сейчас в кинотеатре показывают несколько премьер, но большинство сеансов – это повторы фильмов, которые показывали до начала карантина",- проинформировали нас в кинотеатре.

Стоимость билета здесь также осталась прежней: от 60 до 200 грн.

Сегодня начал работать кинотеатр "Multiplex" в киевском ЦУМе.

В этом кинотеатре такие же требования к посетителям, как и в двух предыдущих. Но здесь вы можете предварительно заказать еду из ресторана кинотеатра.

Еще одно отличие – здесь вам подадут свежий попкорн, но без закрытой упаковки. Посетителей в кинотеатре состоянием на 13:30 еще не было.

Но менеджер нас уверяет, что и до карантина людей здесь было не много, так как кинотеатр премиальный, а один билет стоит 595 гривен.

Кинотеатр "Жовтень" в Подольском районе Киева также начал свою работу.

Из шести залов работает только три. Принцип расположения зрителей в зале такой же как и в предыдущих, в шахматном порядке.

Но в данном кинотеатре закрывают глаза на ряд ограничений. В зале можно находиться без маски, а попкорн вам продадут в открытом бумажном стакане. Персонал работает в защитных перчатках, масках и очках.

"Свободных мест полно, до обеда посетителей вообще не было. А к вечеру начали приходить, люди соскучились за фильмами на большом экране ",- информирует нас менеджер Юля. По словам девушки, к вечеру клиентов стало в разы больше. На вечерний сеанс который начинается в 19:30 в зале на 20 посадочных мест продали почти все билеты.

Цены на билеты остались прежними, как и до карантина, начинаются от 60 и до 100 гривен.

Кинотеатр "Планета кино" в ТРЦ River Moll пустой. Билет на киносеанс в 18:00 стоит 100 гривен. Работает супермаркет, где можно купить попкорн, колу, пиво, мороженное.

В зале около 15 людей, все без масок, поскольку едят попкорн.

Перед входом температуру не меряют, но также предупреждают заранее о том, что количество мест в зале ограничено, поскольку пытаются соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Попкорн продают в закрытых упаковках, а также рекомендуют воспользоваться санитайзерами.