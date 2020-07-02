Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines отменила полеты на нескольких маршрутах по Украине: из восьми направлений, о которых ранее объявила компания, остановят три.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в четверг, 2 июня.

По сообщению авиаперевозчика, отменяются перелеты между Львовом и Харьковом (с 5 июля по 15 сентября), а также из Киева во Львов и Харьков (с 6 июля по 15 сентября).

По словам компании, выполнение внутренних рейсов является социальным продуктом для SkyUp и запуск таких рейсов является возможным при полноценном возобновлении международной полетной программы, поскольку за счет нее компенсируются недополученные средства на внутренних рейсах. Однако к настоящему времени международная программа возобновляется только по трем направлениям.

"SkyUp работает по лоукост-модели и может обеспечивать только определенный процент билетов по цене на уровне 500 грн. Сохранять такую стоимость на всем рейсе невозможно, поскольку НДС, входящий в ее состав, существенно увеличивает себестоимость рейса. Таким образом, мы наблюдаем следующую тенденцию: когда в системе остаются дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Соответственно, загруженность уменьшается", – поясняет пресс-служба компании.

Кроме того, SkyUp указывает, что на готовность украинцев запланировать полет существенно влияют и карантинные ограничения, "которые заставляют внедрять новые меры безопасности во время путешествий".

Всем пассажирам, которые приобрели билеты на вышеуказанные рейсы, стоимость билетов будет возмещена автоматически - деньги на банковский счет покупателей возвращаются в течение недели. SkyUp также пришлет на электронную почту промокод на 10%-ную скидку на следующую покупку билетов или услуг на сайте компании.

Ранее " Страна" писала, как после карантина работают украинские аэропорты.

Также мы рассказывали, что SkyUр отменила продажу билетов почти по всем направлениям до 15 июля.