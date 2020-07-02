Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова написал обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Депутаты просят у МВД разобраться с нападением полицейских на журналистов разных изданий, в том числе "Страны", во время заседания суда по избранию меры пресечения радикалу Сергею Стерненко.

Обращение оказалось в распоряжении "Страны".

Как сказано в тексте, нардепы обратились к Авакову согласно решению комитета, принятого на заседании 1 июля, а также руководствуясь пунктом 9 части первой статьи 14 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины".

"...Обращаемся к Вам с просьбой изучить обстоятельства дела и дать правовую оценку событиям относительно нападений на группу журналистов ООО "Информационное агентство "Шарий.нет", изданий "Страна.ua" и "Vesti.ua" у здания Шевченковского районного суда города Киева, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко, исходя из содержания обращений, которые прилагаются", - написано в документе за подписью главы Комитета Нестора Шуфрича.

Напомним, 15 июня полиция вытолкала журналистов из-под здания суда после угроз группы поддержки Стерненко.

Действия правоохранителей возмутили Национальный союз журналистов.

А "Страна" потребовала от ГБР возбудить уголовное дело против работников полиции за применение силы к журналистам.