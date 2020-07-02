Следователи ГБР обыскали три зенитные ракетные бригады ВСУ и изъяли оборудование, которые обеспечивает противовоздушную обороны Украины.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook в четверг, 2 июля.

Так, 1 июля в зенитную ракетную бригаду ВС ВСУ (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления ГБР в Хмельницком. На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного суда в рамках уголовного производства, следователи составили протокол осмотра и изъяли четыре СВЧ-прибора (клистроны) и соответствующую сопровождающую документацию. Сообщается, что следователи инкриминируют должностным лицам нарушения в закупке клистронов.

При этом, как отметили в пресс-службе, в постановлении суда не говорится об изъятии, а только об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов.

Тоже самое происходит в зенитных ракетных бригадах в Одесской (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836) области.

Как пояснило командование, сверхвысокочастотные приборы – один из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Созданный запас СВЧ-приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность. Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая защищает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.

"Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства", – говорится в сообщении.

"Никто не препятствует беспристрастному расследованию дела, но при этом призываем все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства", – резюмировала пресс-служба.

Отметим, что позже пост был удален, однако "Страна" успела сделать его скриншот.

Позже в командовании со ссылкой на пресс-службу ГБР сообщили, что Бюро вернуло часть изъятых клистронов.

"Благодаря резонансу, оживленному обсуждению в обществе, пониманию руководства правоохранительных органов, удалось достичь консенсуса в решении вопроса возвращения изъятых СВЧ приборов (клистронов) частей зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГБР, входе обысков были изъяты 7 приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули 3 прибора к одной из воинских частей, еще 4 прибора будут возвращены сегодня.

"Руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, во время которого будет дана оценка правомерности действий сотрудников ГБР", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее следователь ГБР не смог показать разрешение суда на обыск и покинул музей, где выставляют картины Порошенко.

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