В первую пятницу июля, третьего числа, ожидается жаркая и сухая погода в большинстве областей страны. жнем температура перевалит за +30 градусов, только на Западной Украине ожидается в среднем +25 градусов. Дожди также будут только на западе страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах ожидаются сильные дожди с грозами, а также +23...+27 градусов тепла днем и +16...+19 градусов ночью.

В Житомире, Чернигове и Виннице также будут небольшие дожди без гроз, но будет уже жарче - до +33 градусов днем и +19 ночью.

Сумы, Харьков, Полтава, Черкассы, Полтава, Кропивницкий, Днепр будут жаркими и безоблачными - днем +31...+34, ночью +17...+19 градусов.

Самыми жаркими будут Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Николаев - там ожидается +33...+36 градусов днем и до +21 ночью, без осадков.

Одесса и Крым будут немного прохладнее - до +33 днем, но ночью будет так же жарко - около +21 градуса.

В столице Украины - Киеве - будет небольшая облачность и +32...+34 градуса днем, +18...+20 градусов ночью.

Ранее "Страна" писала, что юг Украины ждут три дня 42-градусной жары.

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