Компания "Укрзализныця" сняла с должностей руководителей пассажирского вагонного депо станции Николаев, которые выпустили на маршрут поезд Апостолово - Херсон в ненадлежащем состоянии - с протекающей крышей.

Об этом сообщается на сайте компании.

В пресс-службе "Укрзализныци" уточнили, что прекращены трудовые отношения с начальником депо и его заместителем, который отвечает за эксплуатацию подвижного состава.

Кроме того, будет проведена служебная проверка инцидента с дырявым составом и компетентность действий проводников. Ведь в поезде были исправны вагоны со свободными местами, куда можно было разместить пассажиров из вагона со щелями в окнах и на крыше, через которые людей заливал дождь.

Ранее "Укрзализныця" освободила должностных лиц, которые выпустили на маршрут пригородный поезд Херсон - Николаев тоже в ненадлежащем состоянии.

Компания попросила прощения у пассажиров и призвала работников добросовестно относиться к своим должностным обязанностям. "Все поезда, выходящие на маршрут, должны отвечать техническим и санитарным требованиям", - отметили в компании.

Прошлой осенью "Страна" рассказывала и показывала, как в купе поезда Запорожье-Бердянск выросли грибы.

Мы также приводили экспертное мнение по поводу этих грибов и состояния вагона, в котором они заколосились.