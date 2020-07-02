Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики по итогам заседания в четверг, 2 июля, порекомендовал парламенту уволить Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины на основании его заявления об отставке по собственному желанию.

Однако ранее в этот же день глава АМКУ направил главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову документ, в котором просил отозвать свое заявление об отставке.

"Прошу не рассматривать заявление от 1 июля 2020 года и не включать его в повестку дня ни Верховной Рады, ни профильных комитетов", - говорится в заявлении Тереньтьева.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com

Ранее информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что заявление об отставке стало результатом конфликта, однако оставалась вероятность, что дело ограничится только этим.

Отметим, что Терентьев, назначенный еще во времена Порошенко, неоднократно попадал в различные скандалы. "Страна" подробно об этом рассказывала.

В сентябре 2019 года Зеленский сообщил, что глава АМКУ Терентьев пока ее сохранит, но замов ему поменяют.