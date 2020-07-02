Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова своего первого заместителя Сергея Трофимова о том, что он его дискредитирует. По его словам, они с Трофимовым единая команда президента.

Об этом Ермак написал в четверг, 2 июля, на своей странице в Facebook.

"Фото, заряженное на сотрудничество и природа настолько обновилась, что о нас с Сергеем начали писать анонимные телеграмм-каналы. Прочитали несколько постов, сидя в кабинете, едва сдержали улыбку. Не читайте советских газет! Мы - единая команда президента Зеленского. Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно!", - написал глава ОП, прикрепив совместное фото с улыбающимся Трофимовым.

Отметим, что в свою очередь практически такой же пост написал и сам Трофимов в своем Телеграм-канале.

"Последнее время стал популярным у различного вида пранкеров. То приветы мне передают, то от моего имени мэрам угрожают, то хотят посеять смуту в ОП. Читали с Андреем переписку с псевдоБигусом, долго смеялись", - написал он, также продемонстрировал фото с Ермаком.

Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", таким образом после скандала с обвинениями в дискредитации в переписке с Джокером на Банковой решили изобразить "мир, дружбу и жвачку", показав всем совместное селфи Ермака и Трофимова.

"На кого это рассчитано - непонятно. Наверное просто хотели Владимиру Александровичу приятное сделать", - пишет канал.

Напомним, вчера пранкер Джокер слил свою переписку с Трофимовым, в которой он представился журналистом Денисом Бигусом. В ней первый заместитель главы ОП заявил, что Ермак занимается его дискредитацией. При этом Трофимов косвенно подтвердил, что руководитель ОП ответственен за распространение клеветы о нем и инициирует "вбросы" в украинских СМИ.

Отметим, что вчера Ермак сообщил, что Офис президента Украины готовит новый законопроект, по которому будут наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников.