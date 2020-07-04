В воскресенье, 5 июля, произойдет полутеневое лунное затмение, которое завершит так называемый "коридор затмений" этого лета. Собрали пять ответов на вопросы об этом астрономическом явлении, а также советы астрологов.

1. Когда начнется затмение?

Начнется лунное затмение в 06:07 по-киевскому времени. Максимальная его фаза наступит в 7:29. Всего оно продлится 2 часа 45 минут.

2. Можно ли его будет увидеть?

Увидеть это явление в Украине не получится, поскольку, когда оно начнется, луна уже скроется за горизонтом. А вот жители Северной, Южной Америки, а также небольшой части западной Африки, Португалии и Франции смогут наблюдать за затмением.

3. Что такое полутеневое лунное затмение?

Лунное затмение происходит, когда спутник Земли попадает в ее тень. Полутеневое затмение - когда Луна входит не в тень, а в полутень нашей планеты.

Около 35% всех затмений относятся к полутеневому типу, их почти не видно невооруженным глазом. Самые заметные - полные лунные затмения, когда тень Земли полностью скрывает свой спутник. Но даже тогда Луна не исчезает из виду, а становится темно-красной, поскольку продолжает освещаться.

4. Когда будут следующие затмения в 2020 году?

30 ноября произойдет полутеневое лунное затмение. А 14 декабря - полное солнечное затмение.

5. Влияет ли затмение на здоровье?

Медики говорят, что затмения никак не влияют на здоровье, обращения в эти дни на таком же уровне, как и в другие дни. Но особо впечатлительные люди могут себя накрутить.

Советы астрологов

Астрологи считают, что какие-то знаковые события в день затмения могут происходить у Раков и Козерогов.

Также они сообщают, что независимо от даты рождения можно провести ритуал избавления от негатива, поскольку затмение подходит, чтобы расстаться с чем-то, что мешает жить полноценно.

Для этого накануне 5 июля нужно сосредоточиться на том, что не впускает позитивные эмоции - страх, зависимость, злость, какие-то качества. Составьте список того, от чего вы бы хотели избавиться, а в момент затмения - с 06:07 до 08:52 - сожгите список от огня свечи. Понаблюдайте за процессом, представляя, что так же легко из вашей жизни уходит все темное.