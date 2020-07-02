Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива прокомментировал акцию "Нацкорпуса", которая прошла сегодня в Киеве с требованием запретить две политсилы - ОПЗЖ и Партию Шария. Политик назвал шествие сборищем маргиналов вне закона, считает, что акция была проплачена и пообещел опубликовать прайс "Нацкорпуса". Об этом он рассказал корреспонденту "Страны".

"Собралась куча маргиналов, которым заплатили деньги. Кстати, небольшие. А как им еще себя проявить? Маргиналы, которые валяются в ногах у Порошенко, развернули плакаты и кричали свои речовки, которые им написали чужой рукой, в шпаргалках и на плакатах. Люди относятся к ним с презрением, а не с интересом", - говорит Кива.

По его словам участники шествия напали на девушку. Многие из них безработные и промышляют рэкетом.

"Пусть Билецкий заглянет в свою биографию, вспомнит, когда он брал деньги у Ляшко и был на подтанцовке пид@растической тусовки. Я скоро опубликую прайс их расценок, с почасовой оплатой. Узнаете много нового. Есть закон - они вне закона, есть мораль - они аморальны. Есть закон и Конституция, которую мы обязаны соблюдать, а все кто не соблюдает - преступники. Они - преступники. Их идеология - нажива денег, грязная коммерция. Вот и все. Украинское общество дало им оценку - нулевой рейтинг. А как можно относится к преступникам", - заявил Кива.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацкорпус открестился от избиения активиста "Партии Шария" в Харькове.

Также мы сообщали, что Под Ровно радикалы из "Нацкорпуса" напали на депутата "Слуги народа". К драке подключились "патриоты" Кивы.