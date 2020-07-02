Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрят кадровые вопросы, в пятницу, 3 июля.

Об этом в четверг, 2 июля, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Укринформ".

"На завтра у нас очередное заседание. В рамках очередного заседания есть Час вопросов к правительству. Потом 1,5 часа – это шоу оппозиции с правками (к законопроекту об игорном бизнесе - Ред.). А потом – запросы, там есть пол часа на запросы. После того мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и дальше идем", - сказал Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия сообщил, что нардепы фракции "Слуга народа" начали собирать подписи для проведения внеочередного заседания украинского парламента. Они хотят принять законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом.

Однако позже стало известно, что Верховная Рада решила не собираться на вечернее внеочередное заседание сегодня.