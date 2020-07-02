Минюст планирует открыть платные камеры для женщин с улучшенными условиями содержания в Киевском следственном изоляторе. Пока такая услуга доступна только для мужчин.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает "Укринформ".

"Когда мы запускали в мужском корпусе (Киевского СИЗО - Ред.) этот проект, был карантин, было переполнение следственного изолятора и женский корпус был переполнен, некуда было отселить заключенных, чтобы сделать платные камеры. Сейчас пойдут этапы после приговоров суда, осужденные будут отбывать в места исполнения наказаний, в тюрьмы, мы освободим место и я думаю, что нам нужно в Киевском СИЗО точно хотя бы одну камеру такую ​​предусмотреть ", - сказала Высоцкая.

Чиновница считает, что проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины "дает поле для экспериментов". Высоцкая добавила, что когда ей отчитаются о наполнении женского корпуса Киевского СИЗО и проинформируют, например, "что есть двухместная камера в женском корпусе, которую можно расселить и сделать там оборудования для платной услуги, то я думаю, что это будет целесообразно и поддержано".

"Но вопрос, что мы ремонтируем на текущие средства платные камеры, а спецфонд используем исключительно по целевому назначению - это ремонты бесплатных камер. То есть я не могу эти средства взять для того, чтобы оборудовать платные камеры", - пояснила Высоцкая.

Она обратила внимание, что женский корпус Киевского СИЗО новее, чем другие корпуса и условия в нем лучше, чем в обычных корпусах для мужчин. Таким образом для оформления платных камер для женщин надо будет провести косметический ремонт и приобрести бытовую технику.

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