Юг Украины ждут три дня 42-градусной жары
В Херсоне и области жителей предупредили об аномальной жаре, которая обрушится на регион в конце недели.
Об этом сообщает Херсонский областной центр по гидрометеорологии в Facebook в четверг, 2 июля.
"Днем 05-07 июля 2020 года по Херсонской области и городе Херсону ожидается чрезвычайная жара 40-42°", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в связи с жарой объявлен III уровень опасности - красный.
В свою очередь в Херсонской горсовете напомнили, что длительное пребывание на солнце может привести к солнечному удару.
Во время жаркой погоды необходимо:
- следить за поддержанием водно-солевого баланса своего организма;
- употреблять в течение дня достаточное количество питьевой воды, зеленый чай, негазированную минеральную воду (не менее 1,5-2 литров в сутки);
- ограничивать пребывание на улице, особенно с 12:00 до 15:00;
- для профилактики нарушений иммунной системы увеличить потребление овощей и фруктов;
- носить свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей, использовать для защиты от солнца головные уборы и очки;
- избегать физических нагрузок в жаркие дни;
- избегать употребления алкогольных напитков, так как жара усиливает токсическое действие на организм человека;
- не допускать перегрева помещений, используя жалюзи, шторы, бытовые вентиляторы. При наличии в помещениях кондиционера, для предотвращения теплового удара, разница между температурой этого помещения и температурой на улице не должна превышать +10°С;
- проводить во время пребывания в помещениях с повышенной температурой увлажнение открытых частей тела прохладной водой;
- обеспечивать доступ свежего воздуха к помещениям, где находятся дети, в том числе во время дневного и ночного сна, не допуская сквозняков;
- проводить влажную уборку помещений.
Напомним, ранее синоптики пообещали жару до +38 в Украине. "Страна" рассказал, как спастись от жары и оказать помощь при тепловом и солнечном ударе.
Как сообщалось, в июне жара в Киеве побила пять температурных рекордов.