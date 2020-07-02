Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, будет ли фракция голосовать за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия, который хочет уволиться из-за политического давления.

По словам Арахамии, фракция еще не обсуждала этого, но, скорее всего, будет голосовать за отставку главы НБУ.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Если человек сам пишет заявление об отставке, то я думаю, что нормальная реакция - ее удовлетворить, если нет других каких-то подводных камней. Поэтому я думаю, что вероятность, что ее удовлетворят очень высокая".

Он добавил, что по поводу назначения нового человека на пост главы Национального банка Украины "будет много дискуссий и баталий" среди депутатов парламента.

Он добавил, что пока что никаких кадровых решений в Верховной Раде не принимали, пообещал, что будет обсуждение по этому поводу и с экспертами и с международным сообществом и с сообществом инвесторов, а также с комитетами парламента. По словам Арахамии, это "достаточно длительный процесс".

Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал вынести в зал заседаний постановление о снятии Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Также мы разбирались, хватит ли голосов в Раде для отставки Смолия.