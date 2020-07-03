В пятницу, 3 июля, Киевский апелляционный суд продолжает рассматривать апелляцию защиты радикала Сергея Стерненко на меру пресечения, которую ранее избрал Шевченковский суд.

Подозреваемому в убийстве экс-главе "Правого сектора" в Одессе 15 июня был назначен домашний арест на время следствия. Во время заседаний у здания суда происходили столкновения сторонников Стерненко с полицией.

На прошлом заседании суд успел заслушать доводы сторон и начал слушать поручителей, готовых взять радикала на поруки. После чего объявил перерыв. Сторонники радикала под судом попытались напасть и сорвать прямое включение журналиста Zik.

Напомним, что 11 июня СБУ вручила Стерненко подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия). Это касается событий, которые происходили еще в 2018. Тогда Стерненко в Одессе убил ранее незнакомого ему Ивана Кузнецова, догнав его после начавшейся стычки и ударив ножом в сердце.

"Страна" следит за заседанием и ситуацией под судом. Материал обновляется.

Прямой эфир суда над Стерненко

11:36 Поручится за Стерненко пришел экс-нардеп, свободовец Юрий Бублик. Говорит, что у него есть шестеро детей и оружие. Зачем-то заявил, что если бы попал в такую же ситуацию, то стрелял бы на поражение.

11:34 Под судом собралась поддержка Стерненко, но его сторонников сегодня значительно меньше, чем в предыдущий раз.

Они смотрят трансляцию заседания на экране который установили под судом. Параллельно играет музыка - из-за этого некоторые возмущаются, что им плохо слышно трансляцию.

У входа в суд усиленные меры безопасности. Полиция проверяет личные вещи всех, кто идет в суд.

11:25 Еще один депутат "Голоса" - Роман Лозинский - говорит, что был со Стерненко на Майдане, но это вообще дело не о Стерненко, а касается оно в его лице всех майдановцев.

11:22 В качестве поручителя выступает глава партии "Голос" Кира Рудык. Говорит, что хотела строить "новую, классную, европейскую Украину". Но мешает "тотальный реванш" и "разброд в сторону России". Поэтому она берет Стерненко на поруки.

11:17 Начались препирательства между адвокатами и судом. Защита Стерненко снова "заваливает" процесс поручителями, судьи говорят, что ограничивают их число двумя десятками.

"Вы не приводите аргументов, какое отношение все эти люди имеют к Стерненко", - заявил один из боковых судей.

11:13 Суд начался.

11:08 Рядом с адвокатами Стерненко нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич. Он также выступает поручителем. Кроме нее, у праворадикала сразу четверо адвокатов.

11:05 Приехал адвокат Стерненко Маси Найем.

11:03 Под входом в суд стоит столик, на котором полиция и судебный представитель проверяют, кто входит в здание.