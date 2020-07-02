В Одессе проводятся следственные действия по делу о незаконной схеме присвоения имущества города, к которым привлечены сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщается на странице НАБУ в соцсети.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в Одессе в офисных помещениях и по месту жительства лиц, которые могут быть задействованы в схемах по завладению имуществом местной громады", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас указанные факты и возможная причастность лиц к другим преступлениям проверяются путем проведения следственных действий.

Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 УК Украины.

Обыски касаются дела о махинациях мэрии, в котором фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет местное издание "Думская". Детективы НАБУ проводят одновременно 20 обысков.

"По нашей информации, обыски прошли у самого мэра Труханова, а также у нескольких его подчиненных и бизнес-партнеров", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава территориального управления НАБУ Владимир Деулин, речь идет о приобретении админздания завода "Краян", незаконном выкупе территории аэродрома "Застава" якобы для расширения Западного кладбища, о приватизации коммунальных помещений, попытке захвата территории Школьного аэродрома. Все эпизоды объединены в одно производство.

"Мы установили круг причастных людей, которые, возможно, создали преступную группу. Громаде нанесен ущерб на сумму больше полумиллиарда гривен", - сказал правоохранитель.

Ранее "Страна" писала о том, что почти половина одесситов поддерживают Труханова на местных выборах.