В деле бывшего народного депутата Андрея Артеменко, которого лишил украинского гражданства экс-президент Петр Порошенко в 2017 году, наметился новый поворот.

Как оказалось, Комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства, которая подписала Протокол номер 2, которым предлагалось вынести на рассмотрение Петра Порошенко предложение удовлетворить представление Госмиграционной службы Украины и Министерства иностранных дел Украины о прекращении гражданства Артеменко, не рассматривала этот вопрос по сути и не проводила проверку представления ГМС.

Более того, этого вопроса вообще не было в повестке дня. Заседание этой комиссии состоялось 25 апреля 2017 года. Таким образом, процедура прекращения гражданства была полностью нарушена.

В окружении Артеменко считают, что это еще раз подтверждает тот факт, что по сути депутат был лишен гражданства по политическим и конъюнктурным соображениям в результате сговора высших политических лиц во главе с бывшим президентом Порошенко, главы Радикальной партии Ляшко и бывшего Генерального прокурора Луценко.

В опалу к бывшей власти нардеп Андрей Артеменко попал после того, как он представил свою инициативу по заключению мира между Украиной и Россией окружению американского президента Дональда Трампа, в частности, его тогдашнему советнику по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну.

После этого прокуратура Крыма открыла уголовное производство против Артеменко, подозревая его в государственной измене. А Генеральная прокуратура обратилась в МВД с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом из-за наличия у него канадского паспорта.

Интересно, что сообщение о появлении мирного плана Артеменко появилось в американских СМИ 20 февраля, а уже спустя 4 дня Генпрокуратура, которую возглавлял Юрий Луценко, передала в Госмиграционную службу письмо с информацией о том, что Артеменко в 2005 году получил вид на жительство в Канаде, а в дальнейшем и гражданство Канады.

При этом, в самой Госмиграционной службе в конце 2019 года в ответ на запрос адвоката Артеменко Ольги Цилюрик отмечали, что наличие или отсутствие паспорта Канады по состоянию на февраль 2017 года никак не может свидетельствовать о том, вышел ли в дальнейшем экс-депутат из канадского гражданства, а дополнительную проверку ГМС не проводила, так как не уполномочена на это.

Сам же бывший народный депутат неоднократно говорил о том, что перед выборами в Верховную Раду в 2014 году он отказался от канадского паспорта.

Таким образом, рассматривать этот вопрос по сути должна была Комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства. Но на заседании комиссии, по итогам которой бывший президент Петр Порошенко лишил Артеменко украинского гражданства, этот вопрос вообще не рассматривался.

В частности, об этом публично говорили и члены комиссии, в том числе и Валерий Пацкан, бывший в тот период времени депутатом из провластной фракции БПП, а сегодня – глава Счетной Палаты.

В прошлом году, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Андрей Артеменко обращался к новому главе государства с прошением вернуть ему украинское гражданство. Несмотря на обращение экс-депутата, новый президент так и не восстановил ему гражданство. Не отменил Зеленский указы Петра Порошенко относительно других незаконно лишенных гражданства лиц, в частности Александра Боровика.

Кроме того, как стало известно "Стране" от личных источников, дело Андрея Артеменко находится на финальной стадии рассмотрения в ЕСПЧ.



При этом, очевидное нарушение гражданских прав и свобод дает бывшему народному депутату все основания обращаться в правоохранительные органы в связи с явным жестким правовым и политическим давлением со стороны предыдущего высшего политического руководства Украины во главе с экс-президентом Порошенко.