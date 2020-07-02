Депутат Киевского горсовета из фракции "Свобода" Владимир Назаренко заявил, что на него напал и избил заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций. Хотя ранее последний заявлял, что это Назаренко устроил потасовку.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"Заместитель главного архитектора господин Юрий Таций напал на меня, ударил по лицу, оскорблял мою офицерскую честь. Все из-за незаконных документов, которые я хотел положить главному архитектору на стол" - заявил Назаренко на видеозаписи после инцидента.

По его словам, Таций якобы напал на него, чтобы скрыть некие коррупционные документы.

Напомним, ранее в этот же день замдиректора департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций заявил, что в его кабинет вломился Назаренко, уничтожил несколько документов и избил чиновника.

По его словам, на место происшествия вызвали полицию, которая составила протокол на Назаренко. Также он отметил, что происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения и материалы были переданы правоохранителям.

Также сообщалось, что вчера в Виннице националисты избили сторонника "Партии Шария". Они заявляют, что получили базу данных членов партии.