Граффити с портретом главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича появилось в Днепре на набережной в районе арт-квартала. Его всего за несколько часов создали активисты-художники накануне дня рождения украинского деятеля 30 июня.

Однако граффити недолго просуществовало в первозданном виде. Вскоре его "доработали", закрасив лицо Шухевича и слова текста. Вместо этого под портретом появилась надпись "Враг Украины".

Фото обоих вариантов граффити в соцсети опубликовал блогер Денис Гороховский.

"В Днепропетровске недавно появилось изображение с изображением гауптмана батальона "Нахтигаль" Романа Шухевича. Правда, "творчество" не пришлось по душе местным жителям и просуществовало не долго", - пишет автор поста.