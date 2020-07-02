На набережной Днепра появилось граффити с Шухевичем. Через пару дней его "доработали" надписью "Враг Украины"
Граффити с портретом главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича появилось в Днепре на набережной в районе арт-квартала. Его всего за несколько часов создали активисты-художники накануне дня рождения украинского деятеля 30 июня.
Однако граффити недолго просуществовало в первозданном виде. Вскоре его "доработали", закрасив лицо Шухевича и слова текста. Вместо этого под портретом появилась надпись "Враг Украины".
Фото обоих вариантов граффити в соцсети опубликовал блогер Денис Гороховский.
"В Днепропетровске недавно появилось изображение с изображением гауптмана батальона "Нахтигаль" Романа Шухевича. Правда, "творчество" не пришлось по душе местным жителям и просуществовало не долго", - пишет автор поста.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.