Львовский депутат Верховной Рады Украины Орест Саламаха в четверг, 2 июля, заснул во время заседания парламента. Он специально отошел в тихое место во время рассмотрения законопроекта, чтобы вздремнуть на стуле.

Об этом сообщает Zaxid.net.

По данным издания, депутат проспал в сессионном зале более часа. Он покинул свое место и пересел в кресло за колоннами.



После сна Саламаха вернулся на свое депутатское место. В это время его коллеги рассматривали во втором чтении проект закона №2285-д О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.



Документом регулируется деятельность игорных заведений в спальных районах и расположение их относительно школ.



29-летний Саламаха прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №121, включающему Борислав, Дрогобыч, Трускавец и Дрогобычский район.

Ранее мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова на заседании Верховной Рады в мессенджере вела диалог о сексе на "новом матрасе".

Также "Страна" рассказывала, что депутат Херсонского горсовета на сессии рассматривал фото полуобнаженной блондинки.