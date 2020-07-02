Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально признала китайских телекоммуникационных гигантов Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. Это влечет за собой официальный запрет для американских компаний использовать федеральные деньги для приобретения и установки оборудования Huawei и ZTE.

Об этом сообщает TechCrunch.

По словам главы FCC Аджит Пай, решение принимали под тяжестью весомых доказательств. Поскольку китайские компании подчиняются китайскому законодательству, американская сторона не исключает, что они могут быть обязаны сотрудничать с разведывательными службами своей страны.

"Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу инфраструктуру связи", - заявили в FCC.

На сайте комиссии указано, что определение вступает в силу незамедлительно, но по сути оно ничего не меняет.

Дело в том, что еще в ноябре 2019 года FCC вписала Huawei и ZTE в список компаний, которые считает угрозой национальной безопасности, на основании этого отчасти и внедряли санкции. Вероятно только сейчас действительно начнут действовать запреты для американских телекоммуникационных гигантов.

В свою очередь комиссар FCC Джеффри Старкс заявил, что маркировка угроз - это лишь начало, и теперь необходимо заменить уже использующееся оборудование Huawei и ZTE.

Ранее "Страна" писала о том, что между Трампом и Джонсоном встал Huawei, в США недовольны, что 5G в Британии будут настраивать китайцы.

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