Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал вынести в зал заседаний постановление о снятии Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Об этом заявил глава профильного комитета Даниил Гетьманцев, передает корреспондент "Страны".

Также он заявил, что на комитет приглашали Смолия, но он не пришёл.

"Были у нас определенные вопросы к нему, так как не понятно было его заявление о политическом давлении. Мы хотели выяснить, в чем состояло это политическое давление и каким образом оно объективно выражалось в действиях тех или иных должностных лиц", - рассказал Гетьманцев.

По его словам, решение было не единогласным, но за него проголосовали большинство членов комитета. Сам Гетьманцев проголосовал "за".

Также он отметим, что вопрос о снятии с должности Смолия могут вынести на рассмотрение Рады уже завтра.

Напомним, вчера стало известно, что Смолий написал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. По его словам, на него уже долгое время осуществляется систематическое политическое давление.

Сегодня утром Зеленский внес в парламент постановление о снятии Смолия с должности председателя НБУ.

"Страна" подробно писала о причинах ухода Смолия и о том, что теперь будет с курсом в Украине.